Веласкес разкрива бъдещето на Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде официална пресконференция преди предстоящия двубой от 20-ия кръг на efbet Лига срещу Ботев (Враца).

Брифингът с представители на медиите е насрочен за петък от 11:00 часа и ще се проведе в залата за пресконференции в Сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

Очаква се наставникът на „сините“ да коментира подготовката на отбора, състоянието на играчите и очакванията си за срещата с врачани.

По-късно през деня Левски ще проведе и последната си тренировка преди мача. Заниманието ще започне в 15:00 часа и ще бъде открито за представителите на медиите в първите 15 минути.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com