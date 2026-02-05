Щутгарт разби Холщайн и стигна полуфиналите за Купата на Германия

Щутгарт се класира за полуфиналите на Купата на Германия, след като елиминира като гост Холщайн Кил с 3:0. Въпреки убедителния резултат, успехът на елитния тим дойде трудно, като и трите попадения бяха реализирани през второто полувреме.

Резултатът беше открит в 56-ата минута от Дениз Ундав, който даде спокойствие на гостите. В заключителните минути натискът на Щутгарт даде нов резултат – Крис Фюрих удвои преднината в 89-ата минута, а Атакан Каразор оформи крайното 3:0 във втората минута на добавеното време.

Щутгарт продължава участието си в турнира като актуален носител на трофея. Място на полуфиналите вече си осигури и Байер Леверкузен, който спечели надпреварата в предишното издание.

Останалите два участника във финалната четворка ще бъдат определени през следващата седмица. На 10 февруари един срещу друг ще се изправят Херта Берлин и Фрайбург, а ден по-късно предстои сблъсъкът между Байерн Мюнхен и РБ Лайпциг.

