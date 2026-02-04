Заради хижата на смъртта! Костадинов с мощен удар срещу "Промяната"

Мощен удар срещу "Промяната" заради разкритията за хижата на смъртта "Петрохан" нанесе лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

От вчера се говори, че се разследва педофилска мрежа, като започнаха да се появяват имена на влиятелни политици от ППДБ, написа във Фейсбук Костадинов. И заяви: "Все още нищо не е ясно, но безпрецедентното за България тройно убийство поставя много въпроси".

Припомням, че само преди няколко месеца друг активист на ППДБ, Станимир Хасърджиев, беше задържан с обвинения за измъчване и посегателства над мъже," продължи Костадинов и попита ще вземат ли отношение ППДБ по този и всички останали педофилски скандали, с които техни активисти и лидери вероятно са свързани? Или ще мълчат?

"Това, което виждаме в момента, е само върхът на айсберга, но едно е безспорно. Целият айсберг трябва да бъде разкрит и взривен. За доброто на човечеството. И в нашия случай - за доброто на България, което означава ППДБ да бъде забранена като престъпна организация.", каза Костадинов.

