Любопитно

Костадинов с изненадващ пост! Не сте го виждали такъв /СНИМКА/

Лидерът на "Възраждане" в домашна обстановка

Костадинов с изненадващ пост! Не сте го виждали такъв /СНИМКА/
23 дек 25 | 8:09
2132
Мира Иванова

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов изненада последователите си във Фейсбук с нестандартен пост. В личната си страница той пусна снимка, на която е по домашно облекло, с книга в ръка, а компания му прави домашната котка.

"Неделя вечер е, четири дни преди Коледа. Идеалното време да довърша книгата, която си купих миналата седмица на Панаира на книгата в София. Даже и котката се е зачела:)", написа той.


Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Костадин Костадинов
Още от Любопитно
Коментирай