Костадинов с изненадващ пост! Не сте го виждали такъв /СНИМКА/

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов изненада последователите си във Фейсбук с нестандартен пост. В личната си страница той пусна снимка, на която е по домашно облекло, с книга в ръка, а компания му прави домашната котка.

"Неделя вечер е, четири дни преди Коледа. Идеалното време да довърша книгата, която си купих миналата седмица на Панаира на книгата в София. Даже и котката се е зачела:)", написа той.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com