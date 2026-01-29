Вандали удариха колата на Костадинов. СДВР накрак

Инцидент в района на паркинга на Партийния дом, в непосредствена близост до Народното събрание (НС), вдигна накрак СДВР в сряда.

Както "Стандарт" съобщи вчера депутатска кола бе станала обект на вандалски акт. Днес се разбра, че става въпрос за личния автомобил на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов. Предното стъкло на автомобила му е било счупено, а сигналът е подаден малко след установяване на щетата.

Самият той показа в в личния си Facebook профил кадри от грозната вандалщина.

"Погледнете синята кола (Шкода Октавия, 2004 г.) в горния край на кадъра. В един момент дясното стъкло се пръска. Какво се случва според вас и как стъклото буквално е пръснато за миг, без да се вижда каква е причината?

Това е колата, с която се придвижвам в София. Паркирана е на паркинга на парламента, а това се случи вчера по обяд.

Според криминална полиция стъклото е счупено от външен фактор. Какъв е той, според вас? И защо е счупено точно стъклото на мястото, където се возя", пита Костадинов.

