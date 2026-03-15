ДПС регистрира листата си за София-област с водач Калин Стоянов

Днес беше регистрирана листата на ДПС за 26-ти МИР София-Област за участие във вота на 19 април.

Кандидати за народни представители на ДПС за 26 МИР Софийска област:

1.Калин Стоянов

2.Димитър Григоров

3.Кристина Костадинова

4.Жулиен Стоянов

5.Николай Стоянов

6.Васил Николов

7.Велислав Илиев

8.Любомира Коцева

9.Християн Гьошев

10.Диана Николова

11.Александър Василев

12.Ивайло Казаков

13.Валентин Бойков

14.Лазар Маринов

15.Яко Банчев

16.Цветелин Станев

