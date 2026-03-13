Регионални

Работна среща между ЕВН и кметовете от Община Казанлък

По време на разговора кметовете поставиха конкретни проблеми

13 мар 26 | 12:51
Никол Симова

По инициатива на секретаря на община Казанлък Гинка Щерева се проведе среща между представители на ЕВН и кметове на населени места от общината.

По време на разговора кметовете поставиха конкретни проблеми, свързани с електроснабдяването, поддръжката на мрежата и комуникацията с дружеството.

Гинка Щерева защити позициите на местните власти и подчерта необходимостта от по-добра координация между кметствата и ЕВН.

От своя страна представителите на дружеството представиха инвестиционните си намерения за развитие и модернизация на електроразпределителната мрежа.

Кметовете настояха за по-лесна комуникация и по-бърз достъп до техническа поддръжка при възникване на проблеми. На това представителите на дружеството отговориха, че ще предоставят директен контакт за района на Казанлък.

Никол Симова
