Работна среща между ЕВН и кметовете от Община Казанлък

По инициатива на секретаря на община Казанлък Гинка Щерева се проведе среща между представители на ЕВН и кметове на населени места от общината.



По време на разговора кметовете поставиха конкретни проблеми, свързани с електроснабдяването, поддръжката на мрежата и комуникацията с дружеството.



Гинка Щерева защити позициите на местните власти и подчерта необходимостта от по-добра координация между кметствата и ЕВН.



От своя страна представителите на дружеството представиха инвестиционните си намерения за развитие и модернизация на електроразпределителната мрежа.



Кметовете настояха за по-лесна комуникация и по-бърз достъп до техническа поддръжка при възникване на проблеми. На това представителите на дружеството отговориха, че ще предоставят директен контакт за района на Казанлък.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com