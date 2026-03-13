Най-големият образователен форум ще презентира новите възможности за обучение във висшите и средни училища в Бургас

Бургас продължава да се утвърждава като важен образователен център в Югоизточна България с разширяване на възможностите и разкриване на редица нови специалности във филиалите на водещи висши учебни заведения в града. Част от тях вече приемат студенти през учебната 2025/2026 година, а други ще стартират през предстоящата 2026/2027 академична година.

Новите програми са насочени към актуалните потребности на пазара на труда, предлагайки на младите хора повече възможности да получат качествено висше образование, без да напускат града. Те ще бъдат представени на най-големия образователен форум в Бургас, който ще се проведе за втора година - „Избирам да уча в България“. Събитието ще бъде утре, 14 март, от 10:00 до 17:00 часа в Tria Space Central Park и се организира от Община Бургас, Tria Space Central Park и кариерните консултанти към Центъра за подкрепа на личностното развитие.

Сред новостите в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ през настоящата учебна 2025/2026 година са бакалавърските специалности „Педагогика на обучението по музика и хореография“, „Педагогика на обучението по български език и литература и английски език“ и „Медицинска и козметична химия“. Към Медицинския колеж е открита и специалността „Рентгенов лаборант“ с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“. За академичната 2026/2027 година университетът планира да разкрие нови бакалавърски програми – „Фармацевтични биотехнологии“, „Педагогика на обучението по човекът и природата и биология и здравно образование“ и „Педагогика на обучението по математика и информационни технологии“. В Медицинския колеж ще бъде открита и специалността „Медицински лаборант“ (професионален бакалавър).

Бургаският свободен университет също представя обновена и силно ориентирана към пазара на труда академична програма. Новите специалности са „Маркетинг и дигитални комуникации“ и „Управление на бизнеса и международна икономика“.

Филиалът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в Бургас също разширява академичното си портфолио. От учебната 2025/2026 година студентите могат да се обучават в новите специалности „Методика на чуждоезиковото обучение – японски език“ и „Методика на чуждоезиковото обучение – китайски език“. За 2026/2027 година е планирано откриването и на специалност „Методика на чуждоезиковото обучение – корейски език“. В момента филиалът е в процедура по акредитация на няколко нови магистърски програми – „Регионално развитие и управление“, „Развитие и управление на селските райони“ и „Мултилингвизъм и мултикултурализъм в Черноморския регион“.

Към тях се присъединява и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, който освен специалността „Актьорство за драматичен театър“ подготвя за 2026/2027 година бакалавърските програми „Танц и пърформанс“ и „Анимация и филмов дизайн“.

От академичната 2026/2027 година Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ ще открие свой филиал в Бургас. В него ще се обучават студенти по специалностите „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ и „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“, а през следващата година се предвижда и откриването на специалност „Подземно строителство“.

Форумът в Бургас ще събере над 20 средни училища и 16 висши учебни заведения от цялата страна. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с новите специалности, да научат повече за възможностите за обучение и професионална реализация, както и да получат безплатна консултация за професионално ориентиране от квалифицирани кариерни консултанти.

Инициативата има за цел да подпомогне учениците при избора на бъдеща образователна и професионална посока и да представи широкия спектър от възможности за обучение, които Бургас и българските университети предлагат.

