Казанлък задълбочава връзките си с Виетнам чрез културен и образователен обмен

Делегация от Посолството на Социалистическа република Виетнам в България посети община Казанлък. В нея участваха Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Мин Нгует – извънреден и пълномощен посланик, полк. Нгуен Ман Ха – аташе по отбраната, г-н Нгуен Доан Мин – първи секретар, и г-н Чьонг Нгок Нам – първи секретар.



Посещението на посланик Нгуен Тхи Мин Нгует е второ в Казанлък. Тя сподели впечатленията си от Празника на розата, който е посетила при предишната си визита, и подчерта, че шествието съхранява традициите на града.



Посланикът отбеляза, че се обсъжда възможност делегация от побратимения на Казанлък виетнамски град Лай Чау да участва в празника.



По време на срещата кметът Галина Стоянова заяви желание да бъдат очертани конкретни посоки за развитие на сътрудничеството между двата побратимени града.



Сред основните направления бяха посочени културният обмен, партньорства между училища и съвместни инициативи между творци и хора на изкуството. Община Казанлък използва Празника на розата като възможност всяка година да представя нови идеи за сътрудничество с побратимените си градове.



Разгледани бяха и възможности за икономическо партньорство, включително развитие на билкови продукти, като женшен, който се произвежда в провинция Лай Чау, както и свързване на компании от двете страни. Кметът Стоянова покани виетнамска компания, проявяваща интерес към отглеждане на роза „Дамасцена“, да посети Казанлък и да се запознае с работата на Института по розата и етеричномаслените култури.



Обсъдени бяха още възможности за образователен обмен между ученици, както и участие на казанлъшки музикални и танцови състави в събития на виетнамското посолство и международни културни фестивали.



Срещата премина в дух на приятелство и желание за задълбочаване на културните, образователните и икономическите връзки между Казанлък и Виетнам.





