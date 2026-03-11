Заместник-кметът Радостин Танев посрещна посланика на Молдова у нас Н. Пр. Емил Жакота

В Община Стара Загора днес се проведе среща между заместник-кмета Радостин Танев и Н. Пр. Емил Жакота, посланик на Република Молдова в България. Той бе придружен от Виорика Продан, втори секретар на Посолството на Република Молдова в България. Срещата е по инициатива на посланика на Молдова. В процеса на започнала евро интеграция и близостта до 4-годишната война в Украйна, за Молдова е от изключително важно значение да поддържа близки и активни икономически отношения с България.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество и двупосочни инвестиционни проекти в различни сектори: винопроизводство и търговия, зелена енергия, земеделие и др. Интересът от молдовска страна е основан на оценката за добрия потенциал за развитие, близостта между двата народа и грижата за българското малцинство в Молдова. По данни от последното преброяване през 2024 г. то наброява 3 700 души.

„За нас тази среща е изключително важна. Като регион смятаме, че можем да си партнираме успешно с вашата страна“, отбеляза заместник-кметът Радостин Танев. Той подчерта усилията на общината за запазване на икономическата стабилност и растеж в региона, разширяването на индустриалните зони и активната работа за привличане на квалифицирана работна ръка.

Стара Загора е единствената община в България, която съвместно с Европейската комисия има разработена Стратегия за развитие на региона. Документът очертава възможностите за привличане на инвеститори в конкретни сектори и държави, както и мерки за привличане на квалифицирани кадри от близките области Ямболска област, Сливенска област и Хасковска област. Танев сподели, че усилията на общинската администрация са насочени в подпомагане на всеки нов инвеститор чрез осигуряване на добра инфраструктура, административна съдействие и икономически стимули. Терените в индустриалните зони се предлагат с изградена инфраструктура – пътища, ток, вода, газ. Разрешителни и административни процедури са обезпечени с т.нар.“ бърза писта“. В своето изложение Радостин Танев подчерта няколко важни предимства на град Стара Загора: георгафското положение, близост до АМ „Тракия“, близост до 3 летища.

Заместник кметът разказа, че Стара Загора е утвърден център за внос на земеделска техника – голяма част от компаниите в сектора са започнали дейността си тук, а други поддържат представителства в града, за да бъдат част от пазара.

Развитието на Стара Загора като индустриален център се подкрепя и от редица успешни инициативи. Такъв е кариерният форум Work In Stara Zagora, който събира на едно място компании и хора, търсещи работа. Миналата година събитието привлече над 1000 души, а тази година се отчита над 20% ръст на компаниите, които са заявили участие, сподели Танев.

От своя страна посланикът на Молдова Н. Пр. Емил Жакота изрази удовлетворение от възможността да посети Стара Загора и подчерта значението на сътрудничеството, обмена на идеи и добри практики между двете страни. Той отбеляза, че около 24% от електроенергията в Молдова се произвежда от възобновяеми източници и това е тема, по която разговорите могат да продължат.

„За нас е важно да изграждаме паркове за фотоволтаици и ветрогенератори, които вече се използват в централната и южната част на страната. Предизвикателството е да бъдат създадени и станции за съхранение на електроенергията, за да може тя да се използва ефективно“, отбеляза Н. Пр. Емил Жакота, като прояви интерес към местния опит. Той разказа, че макар ИТ секторът да се развива с бързи темпове, винопроизводството си остава най-значимият местен отрасъл. Според него той се развива с бързи темпове и заради внедряването на нови технологии и запазването на високия експортен процент – 85%.

В хода на разговора посланик Жакота обърна неколкократно внимание на българската общност в Молдова, която определи като ключов фактор за двустранните отношения. Особено внимание бе отделено на района на Тараклия, където живее голямото българско малцинство. Той добави, че посолството работи активно за развитието на общността и за поддържане на връзката ѝ с родината, културата и историята.

В края на срещата двете страни изразиха готовност за по-нататъшно сътрудничество. Община Стара Загора ще улеснява връзката между партньори от Молдова и компаниите в града, а на регулярни срещи работодателските организации могат да представят възможностите за бизнес.

„Да разширяваме пазарите и в двете страни е общо бъдеще“, категоричен беше зам.- кметът. Молдовският посланик оцени високо двустранното сътрудничество и отбеляза, че то е врата към европейските пазари и ценности.

На финала на срещата зам.-кметът Радостин Танев подари на посланика монета на Августа Траяна, свързана с над 8 000-годишната история на града.

