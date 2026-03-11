Национален фолклорен ансамбъл „Българе“ ще представи за първи път в Казанлък своя емблематичен спектакъл „Паисий“

Сьс съдействието на Община Казанлък и кмета Галина Стоянова, на 21 април от 19 часа в Дом на културата “Арсенал” в град Казанлък, ще бъде представен магичния спектакъл “Паисий” на Национален фолклорен ансамбъл "Българе”.

Той е създаден по повод юбилейната 300-годишнина от рождението на Паисий Хилендарски, тържествено отбелязана през 2022 година и към момента е видян от зрителите в повечето градове в страната.



Постановката е единствена по рода си и ще пресъздаде родолюбивите послания на Хилендарския монах, събрани в неговия епохален труд "История славянобългарска", поставил началото на Българското възраждане.

Те ще бъдат поднесени на зрителите от неподражаемия актьор Димитьр Селенски.

Спектакълът "Паисий" представя знакови сьбития от българската история и героични моменти от нашето минало, пресъздадени от талантливите танцьори на ансамбъл “Българе”.



“Паисий” е разказ за

сьбуждането на гордостта и достойнството на народа ни, на болгарския дух и възвърнатата българска чест, която държи гръбнака ни

изправен. Специално за репертоара на

"Българе" е участието на най-младия солист в историята на ансамбъла - 10-годишния Андрей Михайлов от Сливен, който с много жар и артистичност вече втора година печели овациите на публиката.” споделят организаторите.



Билети за спектакъла “Паисий” могат ga бъдат закупени онлайн на www.epaygo.bg, на всички каси на EasyPay в околността, както и на касата на залата след 6 април.

Телефон за резервации: 089 322 6935.

Телефон за информация: 0877 639 973.





