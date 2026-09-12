Ансамбълът ни завоюва трети медал на световното
Гимнастичките ни ще излязат на килима още в спора за медалите на три обръча и два чифта бухалки
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Гимнастичките ни ще излязат на килима още в спора за медалите на три обръча и два чифта бухалки
Световната купа в София завършва утре с финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите
Той е създаден по повод юбилейната 300-годишнина от рождението на Паисий Хилендарски
Тържествена заря-проверка по повод националния празник на Република България- 3 март, се проведе тази вечер на централния площад “Севтополис” в Казанл...
На три различни точки на връх Шипка, ще се представят българският танц, българската революционна песен и българските исторически личности
Тържественото събитие събра няколко поколения музиканти, певци и танцьори на една сцена в Стара Загора
Българската федерация по художествена гимнастика обяви състава на националния отбор
На 15 септември представлението отново ще зарадва старозагорци и гостите на града
Децата от уникалната фолклорна формация изнасят концерти у нас и в чужбина с носии, ушити преди 48 години
Ансамбъл „Нашенци“ кани всички любители на българските традиции да се потопят в атмосферата на „Нашенски фест“ и да споделят два незабравими дни, изпъ...
Заместник-председателят на Съюза на музикалните и танцови дейци, Любчо Василев, връчи на Ансамбъла най-високото отличие за художествено-творчески успе...
Още една голяма изненада за дипломатическия корпус
Вход с покани, които могат да бъдат получени от касата на Оперен театър – Стара Загора
До момента имаме 13 медала от европейската купа
Пореден успех за България
Стилияна Николова зае седмо място
Грациите ни детронираха олимпийските шампионки от Китай
Момичетата на Весела Димитрова за пореден път показаха, че имат най-сложната композиция
Поклоненеито ще е на 28 януари
Не устояхме на напрежението, плачеха грациите