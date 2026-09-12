Всичко за Ансамбъл

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С тържествена заря-проверка в Казанлък започнаха честванията на Националния празник на България

С тържествена заря-проверка в Казанлък започнаха честванията на Националния празник на България

Тържествена заря-проверка по повод националния празник на Република България- 3 март, се проведе тази вечер на централния площад “Севтополис” в Казанл...

02 март | 22:07
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Стара Загора посреща първия Национален фолклорен фестивал „Нашенски фест“ тази събота и неделя

Стара Загора посреща първия Национален фолклорен фестивал „Нашенски фест“ тази събота и неделя

Ансамбъл „Нашенци“ кани всички любители на българските традиции да се потопят в атмосферата на „Нашенски фест“ и да споделят два незабравими дни, изпъ...

24 юли | 11:43
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С бурни аплодисменти и в препълнена зала Ансамбъл „Загоре“ отбеляза 70 г. от създаването си с невероятен спектакъл в три части

С бурни аплодисменти и в препълнена зала Ансамбъл „Загоре“ отбеляза 70 г. от създаването си с невероятен спектакъл в три части

Заместник-председателят на Съюза на музикалните и танцови дейци, Любчо Василев, връчи на Ансамбъла най-високото отличие за художествено-творчески успе...

25 юни | 12:03
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