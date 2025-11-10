С концерт-спектакъла „Изгреяли зорници звездици“ отбелязаха 60 години от създаването на ансамбъл „Зорница“

По повод 60 години от създаването си, Представителният ансамбъл за народни песни и танци „Зорница“ организира юбилеен концерт-спектакъл под надслов „Изгреяли зорници звездици“. Събитието се състоя в Стара Загора и бе реализирано с подкрепата на Национален фонд „Култура“ към Министерството на културата.

В програмата взеха участие състави от различни възрастови групи, които представяха впечатляващи хореографски и музикални изпълнения от богатството на българския фолклор.

Сред участниците бяха: ДЮТС „Броеничка“ с ръководител Данаил Тодоров, ДТШ „Орисия“ с ръководители Господин и Георги Господинови, ДЮТС „Настроение“ с ръководител Симеон Стефанов, формация „Димитров“ с ръководител Теодор Димитров, Гергана Тончева, Дарина Славчева, детска фолклорна вокална школа „Искра“ с ръководител Камелия Тодорова и бивши танцьори на ансамбъл „Зорница“.

На финала на концерта г-н Станислав Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци, връчи награди на отличените музиканти и танцьори.

Специална награда за изключителен принос към българския фолклор получи ПАНПТ „Зорница“, а акад. Кирил Тодоров бе удостоен със специална награда за изключителен принос към българския фолклор.

Златна лира бе връчена на Стоянка Славилова – хористка в ансамбъла, и на Георги Кръстев – оркестрант гайдар.

Сребърна лира получиха Тройчо Банев – оркестрант гъдулар, и Траяна Митева – хористка в ансамбъла.

Бронзова лира бе присъдена на Цветан Минчев – оркестрант тамбурист, и Енчо Енев – хорист.

Почетни грамоти бяха връчени на танцьорките Валя Белчева и Полина Колева, както и на хориста Светлозар Василев.

Ансамбъл „Зорница“ получи официален плакет и почетна грамота на националната секция на България за ЦИОФФ, връчена от акад. Любчо Василев.

В заключение, акад. Васил Герлимов, председател на НЧ „Св. Климент Охридски 1858“, изказа признателност към всички участници за техния труд, всеотдайност и любов към българския фолклор.

„Българското народно творчество е светиня, която трябва да пазим и съхраняваме“, подчерта той.

Информацията и снимките са предоставени от НЧ „Св. Климент Охридски 1858“

