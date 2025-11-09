Панелките се връщат! Три квартала правят бум на пазара

Панелните жилища, които десетилетия наред бяха считани за по-евтин и второстепенен вариант на българския имотен пазар, преживяват своето своеобразно възраждане. Все повече купувачи се насочват към тях, а цените растат с темп, който изравнява старите блокове с новото строителство в предпочитани квартали.

Защо панелките се търсят отново

Основната причина е локацията. Панелните блокове често са разположени в утвърдени квартали на големите градове с добре развита инфраструктура – училища, детски градини, транспортни връзки и магазини. Тези удобства са трудни за постигане в нови строежи извън централните части.

Друг фактор е полезната площ. В някои случаи панелните апартаменти предлагат повече жизнено пространство за същата квадратура, която се обявява при новото строителство, което ги прави изключително привлекателни за семейства.

Не на последно място, модернизацията на блоковете чрез саниране, подмяна на инсталации и ремонт на общите части увеличава стойността им. Панелката, която е обновена, може да се конкурира наравно с жилище в нова сграда.

Ценови тенденции

В София средните цени на панелните жилища вече достигат между 1 700 и 2 300 евро на квадратен метър, в зависимост от квартала и състоянието на сградата. В други големи градове като Пловдив и Варна цените са съответно около 1 300 и 1 600 евро на квадратен метър.

Интересното е, че разликата между цените на старите панелни блокове и тухлените нови сгради постепенно се стопява. Това отразява тенденцията, че качествените панелни апартаменти вече не се разглеждат като „втора ръка“ имоти, а като разумна инвестиция.

Най-търсените квартали с панелки в София

Иван Вазов: Панелни жилища в този квартал достигат средни цени над ≈ 950 евро/кв.м, което е значително за този тип строителство.

Изток: Тук старите панели също се търсят все повече — средните стойности за панелни жилища достигат ≈ 850‑900 евро/кв.м и разликата спрямо тухленото строителство почти изчезва.

Лозенец: В един от най‑престижните квартали на София панелните жилища се продават на нива, за които преди се смятаха само новите строежи — отражение на ръста на стойността им.

Какво да проверите преди покупка

Независимо от нарастващата популярност, експертите препоръчват внимателно да се проверят няколко ключови елемента: състоянието на покрива и общите части, наличието на изолация, възрастта и състоянието на инсталациите. Добре поддържаният панелен блок може да служи десетилетия наред и да бъде изключително доходоносна инвестиция.

Какво означава това за пазара

Възраждането на панелките е част от по-широка тенденция за увеличаване на търсенето на жилища с разумна стойност, особено в предпочитаните градски райони. Старото строителство се „рециклира“ чрез саниране и обновяване, което го прави конкурентно на новите сгради и променя нагласите на купувачите.

Така, панелката, която десетилетия наред беше символ на масовото строителство, днес се превръща в привлекателен и доходоносен имот, доказвайки, че на пазара на недвижими имоти старото понякога е злато.

