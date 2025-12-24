Назоваха най-евтините коли в момента

Експертите назоваха топ 5 на достъпните автомобили.

В комбинация с ниските цени на определени модели, можете да получите най-добрата сделка въз основа на няколко характеристики. Експертите на GOBankingRates са идентифицирали няколко такива автомобила. Те обаче препоръчват закупуването преди края на 2025 г., тъй като се очаква цените само да се покачват.

Освен това, експертите позиционират тези автомобили като идеални за пенсионери. Те са надеждни, икономични, практични и добре оборудвани.

Най-добрите бюджетни автомобили за 2025 г.:

Toyota Corolla Hybrid – от $23 635;

Mazda CX-50 – от $30 300;

Хюндай Елантра – от $21 875;

Kia K4 – от $23 145;

Тойота Камри – от $28 400.

