Ето кога трябва да сменим гумите на колата

Повечето собственици на превозни средства може да смятат, че подходящият момент за смяна на гумите на автомобила им е, когато забележат обичайните признаци на износване на протектора или пукнатини в гумата.

Но гумите имат срок на годност, което означава, че дори ако има достатъчно протектор и гумата не е повредена, в крайна сметка ще трябва да ги смените.



Гумите са съставени не само от каучук, но и от стоманени и текстилни корди, които им придават здравина, и с напредването на възрастта на гумите кордите или ремъците могат да загубят връзката си с гумата.

Това от своя страна води до пукнатини, което може да доведе до отделянето им от гумата, което представлява сериозен риск по време на шофиране.



Производителите на гуми препоръчват гумите да се сменят между шест и десет години, дори ако употребата им е под определения лимит на пробег. Michelin и Bridgestone съветват собствениците да не използват гуми, които са по-стари от 10 години, дори ако дълбочината на протектора е на приемливи нива.



Michelin препоръчва гумите да се проверяват всяка година след петгодишния срок, за да се проверят за видими признаци на повреди, пише "Ауто прес".

Goodyear – която Consumer Reports обяви за най-задоволителната марка гуми, и нейното дъщерно дружество Cooper Tires, от друга страна, заявяват, че собствениците не трябва да използват гуми повече от шест години от датата на производство или от датата, в която са монтирани на превозното средство.

Но тъй като средният шофьор изминава малко под 20 000 км годишно, дилърите очакват гумите да издържат около 80 000 км, така че повечето шофьори вероятно ще износят гумите си преди изтичане на срока им на годност.



Има лесен начин да разберете кога гумите са твърде стари за употреба от няколко знака на страничната стена на всяка гума. Всяка гума, произведена след 2000 г., има DOT идентификационен номер на гумата, който показва седмицата и годината на производство на гумата. Числото 4020, например означава, че тази конкретна гума е произведена през 40-ата седмица на 2020 г.



За гуми, произведени преди 2000 г., в идеалния случай би трябвало да сте ги подменили досега. Ако обаче сте любопитни да определите кога е произведена гумата на вашия вече класически автомобил, ще трябва да дешифрирате трицифрен код за дата, който също следва формата седмица-година, но използва само една цифра за годината. Например, 1999 г. ще бъде представена с „9“, 1998 г. с „8“ и т.н.



Малко използваните гуми могат да остареят преди да се изтъркат, това може да стане и по-бързо при определени условия. Топлото време и излагането на гумите на слънчева светлина могат да ускорят стареенето.

Резервните гуми, монтирани на задната врата или долната страна на превозното средство - както при пикапите и някои автомобили трябва да се проверят за корозия на гайките и болтовете, които ги държат на място.

