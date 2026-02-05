Димитър Радев участва в ключово решение на ЕЦБ

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) запази лихвените проценти без промяна за пети пореден път, като обяви, че икономиката на еврозоната остава „устойчива“ въпреки нарастващите опасения относно въздействието на по-силното евро.

Както се очакваше, централната банка на еврозоната запази основния си лихвен процент на ниво 2%, където се намира от юни миналата година.

Значителното поскъпване на еврото през миналата седмица, последвано от новината, че инфлацията в еврозоната е спаднала до 1,7% през януари или под целта на ЕЦБ от 2%, обаче повдигнаха въпроса за евентуално понижение на лихвените нива.

Според ЕЦБ „инфлацията трябва да се стабилизира“ около целевото ниво в средносрочен план, предаде АФП.

„Икономиката остава устойчива в една предизвикателна глобална среда. Ниската безработица, стабилните баланси на частния сектор, постепенното увеличаване на публичните разходи за отбрана и инфраструктура и подкрепящите ефекти от миналите намаления на лихвените проценти подкрепят растежа“, смятат от ЕЦБ.

Все пак оттам предупреждават, че „перспективите остават несигурни, особено поради продължаващата несигурност в глобалната търговска политика и геополитическите напрежения“.

По-силното евро спрямо долара може да понижи инфлацията, предупреди президентът на ЕЦБ Кристин Лагард.

„По-силното евро може да доведе до понижение на инфлацията над текущите очаквания“, каза Лагард и добави, че въпреки това поскъпването на еврото спрямо долара е „в голяма степен в съответствие с общата средна стойност на този обменен курс“.

Днешното заседание на лихвената политика на ЕЦБ беше първото, в което пълноправно участва и управителят на Българската народна банка Димитър Радев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com