Димитър Радев с призив към ЕЦБ. Задава ли се ново повишение на лихвите
Шефът на БНБ даде интервю за Econostream
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Шефът на БНБ даде интервю за Econostream
Журналистът Евгени Петров посочи личност, която засега стои извън официалната надпревара
Еврото е рамка. Стабилността е избор, заяви Димитър Радев
Управителят на БНБ говори пред БТА
Димитър Радев участва в годишното събрание в Базел на 96-ото Годишно общо събрание на БМР заедно с управителите на останалите централни банки
Гуверньорът на БНБ заяви, че цената на забавената реакция може да бъде по-висока от риска да се действа по-рано
Интервю на управителя на БНБ за Bloomberg Businessweek BG
Еврозоната е важна котва на стабилност, доверие и икономическа защита, заяви Димитър Радев
Дългогодишна подготовка, стабилни политики и обществено доверие стоят зад приемането на еврото
Коментарът на шефа на БНБ и прогнозите
Европейската централна банка трябва да бъде готова да реагира своевременно, каза шефът на БНБ
БНБ изготви три икономически сценария за страната ни в следствие на ефекта от кризата в Близкия изток
Управителят на БНБ предупреди за нестабилна среда, натиск върху цените на енергията и нужда от политическа стабилност Източник: https://btvnovinite.b...
По повод участието му в експертното жури, което ще участва в избора на новата визия на евробанкнотите
CNBC излъчи интервю с шефа на БНБ
Управителят на Българската народна банка Димитър Радев участва в среща на ръководителите на мисии на държавите – членки на Европейския съюз, в рамките...
Стабилността не е еднократно постижение, а ежедневна работа, каза управителя на БНБ
България преминава от етапа на подготовка към реално участие в общата парична политика на еврозоната
Свързано е с нивата на лихвените проценти
Очаква се банката да запази основните лихвени проценти на фона на понижаваща се инфлация