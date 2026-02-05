Доставките до автомати се превръщат в навик за милиони българи

Онлайн пазаруването продължава да расте, но през последната година все по-осезаемо се променя начинът, по който потребителите получават поръчките си. Данните за 2025 г. показват, че автоматизираните доставки вече не се възприемат като допълнителна екстра, а като практично и предвидимо решение в забързаното ежедневие.

Контрол върху времето вместо съобразяване с куриери

Една от основните причини за ръста на доставките до автомати е възможността пратките да се получават по всяко време. Денонощният достъп елиминира нуждата от съобразяване с работни графици и присъствие на конкретен адрес. През 2025 г. чрез мрежата на BOX NOW в България са обработени 8,2 милиона пратки, като услугата е използвана от 1,8 милиона активни потребители.

По данни на компанията 98% от пратките са доставени в срок, което значително намалява броя на неуспешните доставки – проблем, който остава ключов за онлайн търговците.

Автоматите като част от градската логистика

Разширяването на мрежата от автомати ги превръща във все по-видим елемент от градската среда. Те вече са разположени в над 150 населени места и са позиционирани на места с лесен достъп в рамките на ежедневните маршрути на хората. Част от автоматите, инсталирани на открито, работят със соларно захранване, което позволява автономна работа и оптимизиране на логистичните процеси.

Този модел допринася за по-ефективно използване на ресурсите и по-малка зависимост от традиционните куриерски маршрути в гъсто населени градски зони.

Ефектът върху онлайн търговията

За онлайн магазините автоматизираните доставки намаляват риска от върнати и неполучени пратки и подобряват цялостното клиентско изживяване. През 2025 г. над 1 500 онлайн търговци в България са предложили доставка до автомат като стандартна опция при поръчка.

За потребителите това означава по-голяма гъвкавост и усещане за контрол върху процеса – фактори, които все по-често се оказват решаващи при избора на търговец.

От алтернатива към навик

Данните за изминалата година показват, че автоматите за пратки постепенно се превръщат в естествена част от начина, по който българите пазаруват онлайн. Моделът вече не се възприема като резервен вариант, а като стандарт, към който все повече потребители се връщат.

Компанията продължава да разширява мрежата си и да инвестира в дигитални и устойчиви решения, включително чрез автоматизирани канали за обслужване, които целят по-бърза и по-пряка комуникация с клиентите.

