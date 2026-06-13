Доставките до автомати се превръщат в навик за милиони българи
Все повече клиенти избират доставка без куриер и без графици
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Все повече клиенти избират доставка без куриер и без графици
Пред големите магазини също се образуваха дълги опашки
Това съобщиха от прокуратурата.
Един от легалните разпространители на марихуана дори е отчел продажби за $16 000 в рамките на изминалата сряда