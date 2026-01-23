България оглави уникална класация за "черното злато" в Европа

България е на първо място в Европа по износ на черен хайвер, съобщи доц. Виолин Райков от Института по океанология към Българската академия на науките. По думите му износът се осъществява на квотен принцип и е под строгия контрол на Министерство на околната среда и водите, като само определени фирми получават разрешение да търгуват с този изключително скъп и търсен продукт.

Зад впечатляващите търговски резултати обаче стои тревожна реалност. От 1 януари 2026 г. влезе в сила безсрочна забрана за риболов на всички есетрови видове в българския участък на река Дунав и в Черно море. В диво състояние есетрите са напълно защитени и уловът им е тотално забранен, припомни специалистът, като подчерта, че това е крайна мярка за спасяване на видове, които са на ръба на изчезването.

Есетрите са сред най-застрашените рибни видове в света, а причините са комплексни и дългогодишни - унищожени местообитания, прекъснати миграционни коридори, замърсяване на водите, бракониерство и незаконна търговия с хайвер. По проект Институтът по океанология във Варна ще изследва миграцията на есетровите риби и местата, където те хвърлят хайвера си. Рибите се маркират със специални тагове, а чрез сателитно проследяване учените идентифицират критичните зони за размножаване.

В българските води са регистрирани шест вида есетрови риби, два от които вече са напълно изчезнали. Останалите четири са критично застрашени, като част от тях са диадромни видове, които мигрират между сладководните води на Дунав и солените води на Черно море. Именно тази сложна миграция ги прави особено уязвими при човешка намеса.

Така България се оказва в парадоксална ситуация - европейски лидер по износ на черен хайвер, но и държава, в която дивите есетри се нуждаят от спешни и крайни мерки, за да не останат само в архивите на науката и в луксозните менюта.

