Необичаен магазин без пари отвори врати в България

Уникален магазин, в който всички стоки са напълно безплатни, работи в село Арчар във Видинско. Инициативата позволява на хората да оставят вещи, които вече не използват, а други жители да вземат това, от което имат нужда. Мястото бързо се превръща в своеобразен център за взаимопомощ в селото, където хората си помагат без пари и без условия. Идеята е проста - който има излишни вещи ги дарява, а който има нужда, може свободно да си вземе, съобщава Нова телевизия.

В помещението могат да се намерят най-различни предмети - дрехи за малки и големи, обувки, чанти, играчки и домакински вещи. Стаята е предоставена от кметството, а доброволци се грижат дарените вещи да бъдат подредени и достъпни за хората.

„Много хора се нуждаят от дрехи и други неща, особено в тези трудни времена. Всеки, който има нужда, може да дойде и да си вземе“, разказва местната жителка Камелия Цветанова, която често посещава магазина, за да вземе дрехи за своя внук.

Според служителя в кметството Вероника Иванова даренията са най-различни. „Хората носят всичко - от дрехи и обувки до пердета, чаршафи и детски принадлежности. Успяхме да осигурим и бебешки колички, столче за хранене и детски играчки, които вече са дадени на семейства в нужда“, обяснява тя.

Кметът на селото Веселина Данаилова казва, че инициативата бързо е спечелила популярност сред местните жители. „Хората се научиха и дори се шегуваме, че имаме редовни посетители, които всяка седмица идват да проверят дали има нещо ново. Това е от голяма помощ, защото тук има много бедни хора“, отбелязва тя.

В Арчар се надяват този пример да бъде последван и от други населени места. Според местните подобна инициатива не изисква големи средства, но може да помогне на много хора в трудна ситуация.

