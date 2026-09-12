Близките на загиналата Даяна на протест: "Погребахме я с булчинската рокля"
Настояват институциите да изяснят всичко докрай
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Настояват институциите да изяснят всичко докрай
Жителите на Арчар даряват ненужни вещи, за да помогнат на хора в нужда
Двама бежанци – мъж и дете са се удавили в р. Дунав между дунавските села Арчар и Добри дол. Други четирима се издирват, съобщава bTV, позовавайки се...
Жена на 34 години от село Арчар и мъж на 30 от Видин загинаха в събота към 20,50 часа на околовръстния път на Монтана, съобщиха от областната дирекци...
Кирил Асенов от Арчар, който преди дни уби пешеходката Найда Антова на улица в селото, остава в ареста за постоянно, реши окръжният съд във Видин. Той...
Видин. След 24 години в най-големия у нас античен град Рациария, който се намира край видинското село Арчар, отново се правят проучвания. Това съобщи...