Необичаен магазин без пари отвори врати в България
Жителите на Арчар даряват ненужни вещи, за да помогнат на хора в нужда
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Жителите на Арчар даряват ненужни вещи, за да помогнат на хора в нужда
Двама пътници са настанени в реанимация
Полиция пристигнала на мястото и ситуацията се нормализирала
Трагичен инцидент станал рано сутринта
Бус и лека кола катастрофираха
Всичките пострадали са чужденци
Огледът на местопроизшествието и работата на разследващия екип продължават
Служителите на реда провериха 105 моторни превозни средства и 171 лица (15 от тях криминален контингент)
От изследваните общо 26 души, 12 са с положителни проби
За щастие няма пострадали хора
Операцията на МВР е проведена във видинското село Арчар
Празникът започна с водосвет за успешно начало на гроздобера
Мярката се предприема ден след положителната проба за африканска чума
Смята се, че отишлите си от този свят също присъстват на празника и на този ден светът на живите и мъртвите се свързва
Процесуално-следствени действия се водят в село Дреновец, община Ружинци, видинско
Служителите на реда открили 14 монетовидни предмети, част от каченна колона, 10 каменни топки, предмети с различни форми, покрити с патина и пръст
Засегнатите птици в стопанство в село Косово, Видинско, са кокошки, фазани и гълъби
Възпитаници на столично частно училище помагат на възрастни хора от Видинско
По 500 кг ечемик от дка прибират стопаните от землищата на селата около Видин и Ново село, съобщи председателят на регионалния съюз на зърнопроизводи...
Видин. Първа копка за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води направи кметът на Видин Герго Гергов. Станцията е част от проекта за обновл...