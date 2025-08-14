Страшно меле на пътя отне животи тази нощ, има и ранени

Тежка катастрофа взе две жертви и рани двама тази нощ на пътя между селата Куделин и Връв.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е постъпил на тел. 112 в 00:34 часа, предаде Нова телевизия.

Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията. Изяснено било, че при движение с несъобразена скорост от гр. Брегово в посока Ново село, излизайки от десен завой 23-годишен бреговчанин изгубил контрол над управлението на лекия си автомобил. Колата поднесла, преминала през пътното платно от ляво надясно и се блъснала последователно в две дървета.

На място е загинал 20-годишен пътник от предната дясна седалка. Водачът с множество травми е починал по-късно във видинската болница.

Двамата пътници от задната седалка – на 20 и 34 години, са настанени в реанимацията.

Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието. Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.

