Камион влачи кола: Бивш кмет е загиналият при тежка катастрофа в Плевенско

58-годишният мъж, загинал при тежка катастрофа в Плевенско, е бившият кмет на Червен бряг. Освен това д-р Цветан Костадинов е лекар, анестезиолог, и отивал на работа в плевенска болница, съобщава dariknews.bg.

Инцидентът е станал тази сутрин на главен път I-3 край село Телиш на заледен участък. 46-годишен водач на тежкотоварен автомобил с влекач е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило кола на доктор Костадинов.

Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com