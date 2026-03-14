Блокиран е главен път в страната. Какво се случва

Граждани блокираха движението по главния път Е79 между Монтана и Враца на разклона за село Краводер. Недоволството на хората е заради лошото състояние на пътя, което според тях е причина за чести катастрофи в района.

Протестиращите настояват за спешни мерки и ремонт на проблемния участък. Те посочват, че настилката е силно амортизирана, а на места липсва ясна пътна маркировка, което създава риск за шофьорите, особено при натоварен трафик и в лоши метеорологични условия.

Около 14.00 ч. протестът приключи, а движението бе възстановено.

За демонстрацията са били уведомени МВР, Община Криводол и Агенция Пътна инфраструктура. На място имаше полицейско присъствие.

По-рано през деня бе спряно движението по пътната отсечка на разклона за село Краводер. След това част от протестиращите се насочиха към района на село Крапчене, от където е било пренасочено движението. Там те блокираха обхода, организиран от полицията.

Местните жители твърдят, че през последните години в района са станали редица пътни инциденти, някои от които тежки. Според тях липсват достатъчно мерки за обезопасяване на трасето и за ограничаване на скоростта на движение.

Пътят Е79 е една от основните транспортни артерии в Северозападна България и свързва региона със София и Румъния, поради което през него ежедневно преминава интензивен трафик от леки и тежкотоварни автомобили.

Протестиращите заявиха, че ще продължат с демонстрациите си, докато не получат конкретни ангажименти за ремонт и подобряване на безопасността на пътния участък.

