Блокиран е главен път в страната. Какво се случва
Защо е този граждански протест на пътя
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Защо е този граждански протест на пътя
Заради катастрофа между два автомобила
Голямо дърво е паднало на платното
Затворен е цял район, гъмжи от полиция
Километрични задръствания на пътя
Има ли следа към бандитите
Тапи от камиони и автомобили на румънски туристи
Жената е станала жертва на челен удар между лека кола и автобус
Българският евродепутат Емил Радев е блокиран на летище в турския град Измир от снощи. Това обяви самият той в телефонно интервю за "Дарик". Радев ле...
Близо 12 часа пътят от разложкото село Баня за селата Долно Драглище, Горно Драглище и Добърско беше блокиран за движение заради свлекли се на шосето...
Пътен инцидент затвори временно Прохода на Републиката, информираха от Областната дирекция на МВР. Произшествието е станало около 12,00 ч. в района о...