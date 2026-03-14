Не пътувайте към Южното Черноморие. Ето причината

Ако имате планове за пътуване към Южното Черноморие през почивните дни, по-добре ги отложете или предвидете значително повече време за път. Ремонтни дейности по пътя създават сериозни затруднения за шофьорите, като на няколко места вече се образуват дълги колони от автомобили.

От близо седмица по трасето се извършват ремонтни дейности, свързани с влошеното състояние на пътната настилка. Участъци от пътя се рехабилитират временно чрез полагане на асфалтови кръпки, което налага ограничаване на движението и преминаване на автомобилите поетапно в една лента.

Най-сериозни задръствания се наблюдават малко след село Маринка, като значителна колона от автомобили се образува и в района преди Ченгене скеле. Репортер на Флагман.бг, преминал през участъка, съобщава, че на място работят множество тежки машини, които не прекъсват работа дори през уикенда. Екипите се опитват да се възползват от по-топлото време, за да приключат възможно най-бързо с необходимите ремонти.

Затрудненията обаче не се ограничават само в този участък. Машини и ремонтни дейности има и няколко километра по-напред, малко преди Черноморец, както и след града в посока Бургас. Именно там отново се образуват тапи, които забавят сериозно движението и изнервят пътуващите.

С настъпването на обедните часове в съботния ден се очаква автомобилният поток да се увеличи още повече. Традиционно през почивните дни много хора се отправят към южните курорти за кратка разходка, обяд край морето или почивка извън града. Именно това може допълнително да усложни трафика и да доведе до още по-дълги задръствания.

Допълнителен дискомфорт за пътуващите създава и фактът, че полагането на асфалт се извършва непосредствено до преминаващите автомобили. Горещият асфалт, прахът и специфичната миризма от строителните материали правят придвижването по трасето още по-неприятно, особено при по-бавното движение в задръстванията.

По информация на Флагман.бг вече е имало и инцидент заради недоброто обозначение и изрязаните участъци, в които тепърва е трябвало да се положи асфалт.

