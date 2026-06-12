Държавните болници затънали в дългове, шефовете им с огромни заплати

Държавните болници у нас са натрупали задължения за 426,2 млн. евро, от които 21,3 млн. евро са просрочени към 31 март. Данните бяха представени от здравния министър Катя Ивкова на пресконференция за управлението на лечебните заведения с държавно участие.

Министерството на здравеопазването започва по-задълбочен анализ на работата на съветите на директорите на 64 търговски дружества към ведомството. Ивкова обяви и намерение да бъде преразгледана методиката за възнагражденията на болничните бордове, след като в някои случаи членовете получават суми, които според нея изглеждат необосновано високи на фона на финансовото състояние на лечебните заведения.

Дългове за стотици милиони и кредити от банки

По думите на здравния министър 17 от търговските дружества с над 50% държавно участие са сключили договори за кредит с различни банкови институции. Общият размер на кредитите към 31 декември е 187,3 млн. лева. Повече от половината от тях са сключени с една финансова институция.

Ивкова уточни, че само през последното тримесечие три болници са сключили такива договори - УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“, МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник и МБАЛ „Света Петка“ във Видин. На този фон министърът е изискала от дирекция „Публични предприятия и управление на собствеността“ анализ на работата на съветите на директорите на всички 64 търговски дружества към МЗ.

„Изискала съм от дирекция Публични предприятия и управление на собствеността да бъде направен анализ на работата на съветите на директорите на всички 64 търговски дружества, които са към МЗ. Срокът е до днес“, заяви Ивкова.

Бордове със заплати до 8000 евро

Здравният министър постави остро въпроса и за възнагражденията на членовете на съветите на директорите. По думите ѝ те получават между 2000 и 4500 евро на месец, за да представляват държавата в болничните бордове. Част от тях са служители в Министерството на здравеопазването.

„Понякога се получават и около 8000 евро възнаграждение, което е повече от това на принципала на министерството“, обясни Ивкова. Тя подчерта, че става дума за държавен ресурс, макар да призна, че има различни фактори, които могат да доведат до задлъжняване на болниците.

Именно затова ведомството ще преразгледа методиката за формиране на възнагражденията в съветите на директорите на търговските предприятия. Целта е да не се стига до ситуация, в която лечебни заведения в тежко финансово състояние изплащат на управленските си органи необосновано големи суми.

Ежемесечни срещи и по-строг контрол

Катя Ивкова съобщи, че е отправено и допълнително изискване за организиране на ежемесечни срещи на съветите на директорите. Така министерството ще опита да засили контрола върху управлението на държавните болници и да следи по-отблизо решенията, които водят до нови задължения, кредити и финансови рискове.

Темата е особено чувствителна, защото болниците работят с публичен ресурс, а натрупването на дългове се отразява върху възможностите им да плащат навреме, да купуват лекарства, да поддържат дейността си и да осигуряват нормални условия за пациентите. Затова анализът на бордовете и промяната в методиката за възнагражденията се представят като опит да се прекъсне практиката лошото финансово състояние да върви паралелно с високи управленски плащания.

22 проверки от вътрешния одит

От януари до 27 май звеното за вътрешен одит е извършило 22 проверки. Фокусът им е бил основно върху лечението с неразрешени медикаменти, както и върху договорите за съвместно управление. Проверките продължават в няколко лечебни заведения.

„Основните констатирани слабости са липса на основни правила по условията за доставка на медикаменти, като в някои случаи е осъществявана с единствения, подал оферта търговец на едро“, разясни Ивкова. По думите ѝ не са били откривани доказателства дали е публикувана покана за оферти и дали са изпращани запитвания до други доставчици.

Проблеми с проследяването на доставките

Министърът посочи още, че са установени и софтуерни разминавания в лечебни заведения. В някои случаи е било невъзможно да се проследят доставките, което поставя въпроси за контрола, отчетността и начина, по който болниците управляват медикаменти и договори.

В резултат на тези проверки Министерството на здравеопазването е изискало допълнителна информация за договорите за съвместна дейност. Така ведомството разширява проверките отвъд чисто финансовите показатели и насочва вниманието към механизмите, през които болниците възлагат дейности, купуват лекарства и управляват ключови процеси.

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