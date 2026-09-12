Костадинов поиска НЗОК да спре парите за частните болници
Частните лечебници вземали плюсовете, а оставяли тежките случаи и загубите на държавните, заяви лидерът на „Възраждане“
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Частните лечебници вземали плюсовете, а оставяли тежките случаи и загубите на държавните, заяви лидерът на „Възраждане“
БЛС настоява за незабавен превантивен контрол, след като разходите за възнаграждения на места достигат 100%
Бившият здравен министър заяви, че държавни лечебни заведения трупат дългове, докато директорите им взимат огромни възнаграждения
Здравният министър Катя Ивкова обяви проверки, анализ на директорските бордове и промяна в методиката за възнагражденията им
Ако НЗОК откаже да плати, ще трябва да търсят парите си в съда Близо 65 млн. лева се очаква да стане надлимитната дейност на болниците до края на год...