Скандални заплати изяждат целия бюджет на държавни болници

В някои държавни болници разходите за възнаграждения достигат скандалните 100% от бюджета, въпреки че безопасната граница за устойчиво управление е между 55% и 60%. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов пред БНТ.

По думите му подобно разпределение лишава лечебните заведения от възможност да инвестират в апаратура, ремонти и развитие. БЛС от години настоява за ефективен превантивен контрол, който да спира натрупването на проблеми навреме.

Брънзалов уточни, че директорите на болниците не определят сами възнагражденията си. Заплатите им се формират по Закона за публичните предприятия според критерии като големината на управляваната структура, броя на служителите и степента на отговорност.

Председателят на БЛС подчерта, че високите възнаграждения, за които се съобщава, не могат да обяснят или компенсират огромните дългове на лечебните заведения. Според него основният финансов проблем остава хроничното недофинансиране на болничната помощ и липсата на реална оценка на лекарския труд при определянето на цените на клиничните пътеки.

„Много е лесно да се говори, че директорите точат пари, за да се подготви почвата и да не се даде адекватен бюджет“, заяви Брънзалов. Той настоя за пълна прозрачност и за гаранция, че средствата от здравните осигуровки на гражданите ще постъпват в бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

По думите му напрежението в здравната система расте заради неяснотата около финансирането. Половината година е изминала без приет бюджет, а Националният рамков договор трябва да бъде подписан до един месец след приемането на бюджета на НЗОК. Брънзалов заяви, че не е посетил лечебно заведение, което да не изпитва финансови затруднения.

Данните за болници, в които всички налични средства отиват за заплати, поставят въпроса не само за размера на възнагражденията, а и за качеството на управлението. Недофинансирането не може да бъде оправдание за липсата на контрол, както и скандалните заплати не бива да се използват като претекст системата да остане без необходимия бюджет. Без прозрачност пациентите и медицинските специалисти ще продължат да плащат цената на финансовия хаос.

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