Голяма промяна за пациентите. Новият рамков договор вече е в сила
Личните лекари получават повече възможности за лечение и проследяване, но БЛС остава недоволен от финансовата рамка
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Личните лекари получават повече възможности за лечение и проследяване, но БЛС остава недоволен от финансовата рамка
БЛС настоява за незабавен превантивен контрол, след като разходите за възнаграждения на места достигат 100%
Решението взеха делегатите на 77-ия редовен отчетно-изборен събор на БЛС
Кандидатите са двама
Лекарският съюз би аларма
Предложение на Здравната каса се обсъжда с Лекарския съюз
Със сигурност, уволнението на проф. Балтов няма връзка с професионалните му качества, каза д-р Маджаров
Лекарският съюз ще предложи най-строги мерки при 1000 заразени на 100 000 души население
Място за паника няма. Личната отговорност към здравето на другите си остава 99% от контрола, заявиха от БЛС
Българският лекарски съюз (БЛС) се договори с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и подписа Национален рамков договор за 2017 г. Процедурата...
Общопрактикуващите лекари прекратяват ефективната си стачка, но остават в протестна готовност. В писмо до премиера здравния министър, здравната каса и...
Лекарският съюз не е съгласен с орязването на цените в извънболничната помощ при надвишаване на бюджета по здравна каса. Това става ясно от становище...
София. Медиците ще получават по-малко пари, ако работят прекалено много. Това предвижда новият рамков договор за 2015 г., който подписаха здравната ка...
София. Националният рамков договор бе подписан от представителите на НЗОК и Български лекарски съюз (БЛС), съобщи "Фокус". Двете страни проведоха извъ...
Медиците настояват да се възстановят арбитражните комисии София. Българският лекарски съюз ще поиска да се увеличат здравните вноски с 1%. Очаква се...
Медиците искат повече пари или излизат на протест
Здравният министър не се притеснява от недостиг на средствата за болниците
Лекарите ни са най-бедни в Европа, но са блестящи, казва д-р Цветан Райчинов
София. Българският лекарски съюз ще заведе дело срещу Надзорния съвет на Националната здравна каса (НЗОК) заради неявяването на по-голямата част от чл...
Пациентите да се успокоят, няма да има трусове, казва д-р Цветан Райчинов