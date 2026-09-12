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Лекарският съюз съди НЗОК

Лекарският съюз съди НЗОК

София. Българският лекарски съюз ще заведе дело срещу Надзорния съвет на Националната здравна каса (НЗОК) заради неявяването на по-голямата част от чл...

06 декември | 15:20
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