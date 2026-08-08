Ловният сезон се открива днес: Пъдпъдъци и гургулици са първите мишени

Сезонът за лов на прелетен дивеч в България започва днес. По традиция първият ловен ден е във втората събота на август, а сред разрешените за лов птици са пъдпъдъкът, гургулицата и други видове прелетен дивеч.

Официалното откриване ще се състои в землището на село Поцърненци, община Радомир, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

На събитието ще присъства министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Домакини са Ловно-рибарското сдружение – Радомир и Ловно-рибарската дружина – Пчелинци.

В откриването ще участват още изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев, както и представители на Националното ловно-рибарско сдружение – „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Началото на сезона традиционно събира ловци от цялата страна, които се отправят към полетата още в ранните часове на първия разрешен ловен ден.

След откриването ловният сезон за прелетен дивеч продължава при спазване на определените от закона правила, срокове и норми за отстрел.