Ловният сезон се открива днес: Пъдпъдъци и гургулици са първите мишени
Министърът на земеделието Пламен Абровски ще даде старт край Радомир
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Министърът на земеделието Пламен Абровски ще даде старт край Радомир
Одитът ще проследи как са изразходвани средствата за горските пожари в периода 2024–2026 г.
София. Тази година успешно издържалите изпити за придобиване право на лов са 3 750 души. Общо 4 250 са препитвани след завършен курс на обучение и пра...
София. Тази година успешно издържалите изпити за придобиване право на лов са 3 129 човека. Общо 3 642-ма бяха кандидат-ловците, които бяха препитвани...
Ефектът от борбата срещу гъботворката ще се отчете най-рано в средата на месеца