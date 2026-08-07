Братът на Анджелина Джоли си го каза: Аз съм гей

Братът на холивудската звезда Анджелина Джоли – Джеймс Хейвън, направи публично признание, че е гей, след като се раздели със съпругата си Роми Имбели, позната от "The Real L Word", съобщи "People".

53-годишният син на актьора Джон Войт и покойната Маршелин Бертран разказа това във видео, публикувано в Instagram, в което говори пред бившата си половинка Роми Имбели.

„Аз, Джеймс Хейвън, започвам нова глава от живота си. След много години, в които лекувах травмите от детството си, днес съм свободен да живея живота, който винаги съм вярвал, че ми е предопределен – живот на надежда, мир и любов“, каза той.

По-късно, по време на разговор в подкаста на Имбели, Хейвън заяви съвсем директно:

„Аз съм гей.“

На шеговития коментар на приятелката му „Толкова гей, колкото човек може да бъде“, той отговори с усмивка:

„Аз съм много неща. Опитвам се да остана смирен.“

Хейвън отправи и емоционално послание към семейството си:

„Надявам се близките ми да изберат любовта пред страха, разбирането пред осъждането и да видят в мен същия човек, когото винаги са познавали.“

Джеймс Хейвън е познат и с близките си отношения със сестра си Анджелина Джоли. Двамата привлякоха огромно внимание на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 2000 г., когато се целунаха по устните на червения килим. Тогава Джоли, която спечели статуетката за ролята си в „Луди години“ (Girl, Interrupted), заяви от сцената: „Толкова много обичам брат си.“

Хейвън има и актьорски роли, включително във филмите „Gia“ и „Original Sin“, а скоро ще стартира собствен подкаст, посветен на личните истории и житейските пътища на своите гости.