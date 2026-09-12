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Убиецът от Орландо бил гей

Убиецът от Орландо бил гей

Омар Матийн, който уби 49 души в нощен гей клуб в Орландо, Флорида, в събота, може също да е бил хомосексуалист. За това свидетелстват показания на би...

14 юни | 19:10
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