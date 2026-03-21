Гей ли е? Асен Василев даде отговора

Асен Василев отрече да е гей в интервю по НОВА. Той гостува на Мон Дьо в предаването „Изборът на България: Портрети на властта“.

За формата няма данни да е платена предизборна проява, макар да се наблегна остро на положителните качества на Василев.

Василев сподели, че е получавал и множество заплахи, откакто е политиката. Лидерът на ПП каза, че най-голямата грешка, която са допуснали с партията е "сглобката".

И беше категоричен - в живота му в момента няма място за любов.

