Скандалът с Инфантино се разраства. САЩ отговори с „не“
От Държавния департамент определиха публикацията на New York Post като недостоверна и заявиха, че подобен разговор не е планиран
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От Държавния департамент определиха публикацията на New York Post като недостоверна и заявиха, че подобен разговор не е планиран
Премиерът коментира, че са се консултирали с водещи икономисти и няма как рязко да се слезе до 3% дефицит
Ще има ли съкращение в администрацията
Не можем да разочароваме публиката
Заплахи, ултиматуми и риск за глобалните доставки на петрол и газ
Техеран говори за атаки по енергийни и технологични цели, Ормуз остава под напрежение
В предаването на Мон Дьо
Румъния ще допусне временно американски военни самолети-цистерни за войната
И даде остроумния си коментар за ситеацията
По болезнена тема за Ливърпул този сезон
Говори Дарел Кимбъл
Министерството на отбраната на Русия е готово да проведе консултации с Министерство на отбраната на Полша по тази тема
Премиерът обясни пред журналистите и основната тема на разговор с президента на Черна гора
Той отправи остър призив към американския президент
Право на отговор на публикацията в standartnews.com от 22.07.2025 г., озаглавена „Скандалът около „Доверие“ трещи: Нови подробности“ Екипът на Ме...
ЕК заплаши САЩ с контрамита
Реториката на Терзиев е неприемлива, гласи позицията
Най-малко 52 души бяха убити при израелски удари в Ивицата Газа
Важно разяснение за КС
Поредните разяснения за еврото от централната банка