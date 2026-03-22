Иран каза тежката си дума след ултиматума на Тръмп

Иран категорично отхвърли ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп и отвърна със заплахи за удари по ключова инфраструктура в Близкия изток, с което напрежението навлезе в още по-опасна фаза. Американският държавен глава предупреди, че ще унищожи електроцентрали в Иран, ако Ормузкият проток не бъде отворен напълно до 48 часа. Техеран обаче не само отказа да се съобрази, но и очерта възможни цели за ответни атаки. Междувременно Израел също заяви готовност за продължаване на военните действия.

След ултиматума иранското военно командване заяви, че може да нанесе удари по „енергийна, информационно-технологична и инфраструктура за обезсоляване на вода“ в региона. Това разширява значително обхвата на потенциалния конфликт и поставя под риск не само военни, но и стратегически граждански обекти.

В същото време Техеран изпрати противоречив сигнал по отношение на Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за петролни доставки в света. Иранският представител в Международната морска организация към ООН Али Мусави заяви, че протокът остава отворен, но само за кораби, които не са свързани с „враговете на Иран“.

По думите му преминаването през водния път ще бъде възможно само при координация с иранските власти, което на практика означава частичен контрол върху движението на търговски кораби в района.

Изявлението на Тръмп идва само ден след като той заговори за възможно „постепенно приключване“ на операцията в Близкия изток, което допълнително засилва несигурността около американската стратегия.

Паралелно с това израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му ще „продължи да нанася удари“ по Иран след „много трудна вечер“, което подсказва, че конфликтът може да се разрасне на няколко фронта.

Ситуацията около Ормузкия проток остава критична, тъй като всяко ограничение върху преминаването през него може да предизвика сериозен шок на глобалните енергийни пазари и да засегне икономики далеч извън региона.

