Най-острата заплаха от Тръмп заради Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да унищожи електроцентрали в Иран, ако Техеран не отвори изцяло Ормузкия проток в рамките на 48 часа. Изявлението, публикувано в социалните мрежи, идва на фона на рязка ескалация в Близкия изток и нарастващ риск за глобалните енергийни доставки.

Според Ройтерс заплахата следва ден след сигнали за възможно ограничаване на операцията в региона. Напрежението вече се отразява върху цените на газа и движението на ключови морски маршрути.

„Ако Иран не отвори изцяло, без заплахи, Ормузкия проток в рамките на 48 часа от този момент, Съединените американски щати ще ударят и унищожат електроцентралите им, започвайки с най-голямата!“, заяви Тръмп.

Ормузкият проток под блокада и риск за световната енергия

Заплахите и военните действия на практика ограничават преминаването на кораби през Ормузкия проток - ключов коридор, през който минава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Нарушаването на трафика вече създава сериозно напрежение на пазарите.

Само за последната седмица цените на газа в Европа са скочили със до 35 на сто. Анализатори предупреждават, че продължаваща блокада може да предизвика мащабен енергиен шок със глобални последици.

Ракетни удари и разширяване на конфликта извън региона

Конфликтът се разширява и извън традиционните зони на напрежение. Иран е изстрелял балистични ракети срещу военната база на САЩ и Великобритания Диего Гарсия в Индийския океан, съобщава иранската агенция Мехр.

По информация на „Уолстрийт джърнъл“ ракетите със среден обсег не са поразили целта, но самият акт се разглежда като сигнал за готовност за по-широка ескалация. Асошиейтед прес отбелязва, че войната навлиза в нова, по-опасна фаза в началото на четвъртата си седмица.

