Големи поражения в Израел и нова мощна закана от Нетаняху

Израел ще продължи да нанася удари по Иран по всички фронтове, заяви премиерът Бенямин Нетаняху след ракетни атаки срещу два града в южната част на страната.

Според Франс прес около 100 души са били ранени при ударите в Арад и Димона в събота вечер. Това е най-сериозното поражение върху израелски градове от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран преди три седмици. Напрежението в региона рязко се изостря.

„Това е много трудна вечер в битката за нашето бъдеще“, заяви Нетаняху в съобщение, разпространено от неговата канцелария снощи. Той подчерта, че Израел остава решен да продължи военните действия срещу своите противници.

Най-тежко засегнат е град Арад, където при ракетния удар са ранени най-малко 59 души, като шестима са в тежко състояние, по данни на израелските спасителни служби. Щетите са значителни и обхващат жилищни райони.

В същото време удар е нанесен и по Димона в пустинята Негев - район, в който се намира стратегически обект за ядрени изследвания. Там са пострадали около 30 души, съобщават местните власти.

Иранската държавна телевизия обяви, че атаката срещу Димона е отговор на израелския удар по ядрения обект в Натанз. Това подчертава нарастващата ескалация между двете страни и увеличава риска от по-широк регионален конфликт.

