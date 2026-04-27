Русия застава твърдо до Иран, докато дипломацията буксува

Руският президент Владимир Путин се срещна с иранския външен министър Абас Арагчи, като разговорите между двамата се проведоха на фона на рязко нарастващо напрежение в Близкия изток и провалени опити за дипломатически пробив между Вашингтон и Техеран. Според ТАСС срещата е била насочена към затвърждаване на стратегическите отношения между двете държави и координация на позициите им в условията на ескалираща криза.

Москва даде ясен сигнал, че остава ключов съюзник на Иран в този момент.

По време на разговора Путин подчерта подкрепата си за Техеран, заявявайки, че иранският народ „смело и героично се бори за своята независимост и суверенитет“. Той добави, че Русия ще направи всичко възможно в интерес на Иран и други държави от региона за постигане на стабилност и мир.

Според информацията руският лидер е получил и послание от върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично и общува единствено чрез писмени съобщения.

Срещата идва непосредствено след неуспешни опити за преговори между САЩ и Иран през уикенда, което допълнително засилва напрежението и намалява шансовете за бързо дипломатическо решение.

Паралелно с това Техеран прави нов опит за изход от кризата, като предлага да прекрати блокадата на Ормузкия проток без да включва ядрената си програма в преговорите. Според регионални представители предложението включва и искане към САЩ да прекратят икономическите ограничения срещу страната.

Инициативата е била предадена на Вашингтон чрез Пакистан, но към момента изглежда малко вероятно да получи подкрепа от Доналд Тръмп. Американският президент настоява всяко споразумение да включва и прекратяване на ядрената програма като условие за траен мир.

„Имаме всички козове. Ако искат да преговарят, могат да дойдат при нас или да ни се обадят“, заяви Тръмп пред Фокс нюз, потвърждавайки твърдата линия на Вашингтон.

Новото предложение на Иран, за което първи съобщи сайтът Аксиос, показва опит за разделяне на ключовите теми в конфликта, но същевременно подчертава колко далеч остават страните от постигане на цялостно споразумение. На този фон засилената координация между Москва и Техеран допълнително усложнява геополитическата картина и поставя въпроси за следващите стъпки на международната сцена.

