Пробив във Вашингтон отваря път към мир между Израел и Ливан

Израел и Ливан постигнаха споразумение да продължат прекратяването на огъня след двудневни преговори във Вашингтон с посредничеството на САЩ, предадоха Франс прес и ДПА. Решението отваря възможност за нов дипломатически етап след месеци на тежки военни действия и растящо напрежение по границата.

В общо изявление, публикувано от Държавния департамент на САЩ, двете страни заявяват увереност, че предприетите стъпки могат да доведат до по-широко споразумение за мир и сигурност. Следващият кръг преговори е предвиден за седмицата от 22 юни.

Пробив с американско посредничество

Решението бе взето след разговори между израелска и ливанска делегация в американската столица. Хизбула не участва в поредния кръг дискусии, но текстът на изявлението ясно поставя движението в центъра на мерките, които трябва да бъдат приложени. Израел и Ливан призовават за пълно прекратяване на атаките, извършвани от проиранската организация, както и за изтегляне на нейните бойци на север от река Литани, която тече успоредно на израелската граница на около 30 километра на север.

ДПА отбелязва, че ливанската държава сама по себе си не е страна в конфликта, но на практика има твърде ограничен контрол върху Хизбула. Именно затова договорените мерки имат особено значение - те се опитват да очертаят рамка, в която официалните институции в Ливан да получат по-видима роля в гарантирането на сигурността.

Зони за сигурност и по-силен контрол

Споразумението предвижда създаването на пилотни зони за сигурност, върху които контрол ще имат само ливанските въоръжени сили. Всички недържавни въоръжени групи ще бъдат изключени от тях, се казва в изявлението - формулировка, която очевидно насочва вниманието към Хизбула.

Текстът не дава подробности как точно ще бъдат създадени тези зони. Не се уточнява и дали продължаването на прекратяването на огъня има конкретен срок, както при предишни подобни договорености. Въпреки това Израел, Ливан и САЩ изразяват увереност, че тези стъпки могат да позволят напредък към всеобхватно споразумение за мир и сигурност.

Тръмп настоява преговорите да не се смесват

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп призова преговорите за Ливан и Иран да бъдат разделени. Той заяви, че е „малко разтревожен“ от факта, че военните действия на Израел срещу Хизбула в Ливан забавят мирните преговори с Иран.

Това поставя Вашингтон в сложна дипломатическа позиция. От една страна, САЩ посредничат за стабилизиране на ситуацията между Израел и Ливан. От друга, администрацията се опитва да не позволи конфликтът с Хизбула да блокира отделния канал за разговори с Техеран.

Надежда на фона на продължаващи удари

Въпреки споразумението напрежението на терен не е спряло. Вчера най-малко шестима души бяха убити при израелски удари в Южен Ливан, а израелската армия съобщи, че е прехванала дрон и два снаряда, изстреляни от Хизбула.

Тази сутрин в Северен Израел отново бе обявена тревога заради вражески безпилотен летателен апарат, съобщи армията, цитирана от Франс прес. Инцидентът вече е приключил и няма пострадали хора. Израелската армия обяви тревога и във връзка със втори предполагаем дрон, но тя се оказа фалшива.

Ливан съобщи за нов удар срещу медици

Междувременно още един спасител от свързания с проиранското движение Ислямски здравен комитет бе убит при израелски въздушен удар по линейка в Южен Ливан, съобщи Министерството на здравеопазването, цитирано от Националната новинарска агенция. Според ННА това е четвъртото нападение срещу медици в Ливан за едно денонощие.

По данни на Министерството на здравеопазването на Ливанската република повече от 3500 души са били убити, а над 10 хиляди - ранени, след възобновяването на военните действия между Израел и Хизбула на 2 март. Именно на този фон договорката във Вашингтон носи по-голям политически заряд - тя не слага край на кризата, но отваря най-важното пространство, от което регионът се нуждае в момента: пространство за преговори, контрол и възможност за спиране на огъня.

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