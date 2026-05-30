Неочакван изход за иранския уран! Казахстан влиза в ядрената сделка

Казахстан неочаквано може да се превърне в ключов елемент от евентуална ядрена сделка между Вашингтон и Техеран. Централноазиатската държава е заявила готовност да приеме иранските запаси от уран, обогатен близо до нива, подходящи за оръжейно производство, ако САЩ и Иран постигнат споразумение за ядрената програма на ислямската република. Това съобщи Международната агенция за атомна енергия пред „Файненшъл таймс“.

Съдбата на 440 кг ирански уран, обогатен до 60% чистота, остава един от най-чувствителните и трудни въпроси в задкулисните преговори за прекратяване на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Изненадваща роля за Казахстан

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви пред „Файненшъл таймс“, че Казахстан е изразил готовност да приеме иранските запаси по време на срещата му с президента Касим-Жомарт Токаев в Астана тази седмица.

Това поставя Казахстан в неочаквана, но логична позиция. Страната вече е домакин на банка за нискообогатен уран на МААЕ, което според Гроси означава, че агенцията разполага с място, където чувствителният материал може да бъде съхраняван безопасно.

Така Астана може да се окаже компромисният адрес за един от най-опасните елементи в ядреното досие на Иран - запасите, които не са оръжейни, но са достатъчно близо до критични нива, за да тревожат Вашингтон, Израел и международните инспектори.

440 кг уран в центъра на сделката

Най-големият въпрос в преговорите е какво ще стане със 440-те кг ирански уран, обогатен до 60 процента. Това ниво е далеч над обичайното за граждански ядрени програми и много по-близо до прага, необходим за производство на ядрено оръжие.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява обогатеният уран да бъде изваден от Иран. За Вашингтон това е една от най-важните гаранции, че евентуалното примирие няма просто да замрази конфликта, а ще намали и ядрения риск.

Публично Техеран заявява, че няма да предаде запасите си. В същото време източници, запознати с предложението, твърдят, че Иран е готов да обсъжда разреждане или прехвърляне на чувствителния материал като част от по-широка договореност.

Сделка за примирие, Ормуз и ядрената програма

Възможното решение за урана е свързано с пакет, който трябва да удължи крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, да осигури отваряне на Ормузкия проток и да очертае рамката за бъдещи преговори по ядрената програма на Иран.

Точно затова казахстанската опция изглежда важна. Тя би позволила на Иран да не изглежда като страна, която просто отстъпва под американски натиск, а на Вашингтон да получи конкретна гаранция, че най-чувствителният материал няма да остане на иранска територия.

Подобна формула би дала и роля на МААЕ като международен гарант. Ако уранът бъде прехвърлен в обект, свързан с агенцията, това може да намали риска от нова ескалация и да даде повече тежест на последващите преговори.

Мълчание от Астана

Офисът на президента на Казахстан, Министерството на външните работи и Министерството на енергетиката не са отговорили веднага на исканията на „Файненшъл таймс“ за коментар. Това оставя казахстанската позиция официално непотвърдена от самата Астана, макар МААЕ да посочва, че готовността е била заявена пред Гроси.

Мълчанието е разбираемо, защото евентуално приемане на ирански уран би поставило Казахстан в центъра на един от най-напрегнатите международни спорове. Страната би трябвало да балансира между САЩ, Иран, Русия, Китай и международните институции, докато гарантира сигурността на материал с огромна политическа и стратегическа стойност.

Компромис, който може да отключи преговорите

Ако планът бъде приет, Казахстан може да се превърне в неочаквания посредник между враждуващи сили и в мястото, където най-опасната част от иранската ядрена програма ще бъде извадена от пряката зона на конфликта.

Сделката обаче остава изключително трудна. Техеран не иска да изглежда принуден да предаде стратегически актив, а Вашингтон настоява за реални гаранции, че Иран няма да запази възможност бързо да се приближи до ядрено оръжие.

Именно затова предложението за Казахстан е толкова изненадващо - то не решава автоматично ядрения спор, но дава възможен изход от най-опасния му възел.

