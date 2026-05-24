Турция влиза в дипломатическата битка за Ормузкия проток

Турция е готова да окаже всякаква подкрепа при приемането на евентуално споразумение с Иран, декларира турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп и регионални лидери, предаде Ройтерс.

Анкара поставя акцент върху свободното преминаване през Ормузкия проток - ключов воден път за световната икономика. Според Ердоган подобна договореност би подпомогнала стабилността в региона и би донесла облекчение на международните пазари.

Позицията идва на фона на продължаващите дипломатически усилия около Иран и сигурността в Персийския залив.

Дирекцията по комуникации към турското президентство цитира тази сутрин думите на Ердоган, според които Турция е готова да помогне при евентуално споразумение. В разговора той е подчертал, че осигуряването на свободно преминаване през Ормузкия проток би имало пряко значение както за регионалната стабилност, така и за световната икономика.

Предишният разговор между Ердоган и Тръмп се състоя на 20 май. Тогава турският президент изрази пред американския си колега задоволство от удължаването на примирието с Иран.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com