Ново насилие разклати крехкия мир между Израел и „Хизбула“

Крехкото примирие между Израел и проиранската шиитска групировка „Хизбула“ се пропука още в първия ден, след като 16 души загинаха при продължаващи израелски удари в Южен Ливан, предаде Франс прес. Сред жертвите е и ливански войник, съобщи армията на Ливан.

Израелската армия заяви, че е атакувала цели на „Хизбула“ в отговор на повече от 50 снаряда, изстреляни през нощта срещу Израел. Новото насилие обаче поставя под сериозно съмнение устойчивостта на договореното спиране на огъня и увеличава натиска върху предстоящите преговори във Вашингтон.

Примирието остана само на хартия

Ударите в Южен Ливан започнаха въпреки влязлото в сила споразумение за спиране на огъня. Израел твърди, че действията му са били ответни и насочени срещу инфраструктура и позиции на „Хизбула“ след нощния обстрел.

От ливанска страна обаче акцентът е върху жертвите и върху факта, че примирието не е успяло да спре военните действия дори за кратко. Това засилва опасенията, че договорката може да се превърне в поредно временно затишие, което рухва при първия по-сериозен удар.

Сходна картина описват и международни наблюдатели - прекратяването на огъня беше потвърдено от американски представители, но сблъсъците продължиха въпреки обявения старт на примирието.

„Хизбула“ настоява за право на отговор

Депутат от „Хизбула“ заяви, че групировката има право да отговаря на израелските атаки. По думите му за „Хизбула“ е важно Израел да спазва напълно споразумението и да не атакува ливанска територия, села или нови позиции.

Тази позиция показва колко трудно ще бъде примирието да се задържи без ясни гаранции и от двете страни. Израел настоява, че няма да толерира обстрел срещу свои сили и територия, а „Хизбула“ твърди, че няма да остави израелските удари без отговор.

Така всяка следваща атака може да бъде представяна като ответна. Именно това прави спирането на огъня толкова уязвимо - и двете страни говорят за защита, но на терен резултатът отново е ескалация.

Вашингтон насрочи нови разговори

Следващият кръг от ливанско-израелските преговори ще се проведе от 23 до 25 юни във Вашингтон, съобщи говорител на Държавния департамент на САЩ. Решението е било обсъдено след телефонен разговор между държавния секретар Марко Рубио и ливанския президент Жозеф Аун.

Според Държавния департамент Рубио е подчертал, че двустранните преговори между Ливан и Израел са единственият реалистичен път към възстановяване, икономическо стабилизиране и прекратяване на повтарящите се цикли на насилие. Той е повторил и необходимостта от разоръжаване на „Хизбула“ и възстановяване на контрола на ливанската държава върху цялата ѝ територия.

От своя страна Аун е настоял, че пълното прекратяване на израелските атаки срещу Ливан е основа за напредък в преговорите. Ливанската позиция поставя акцента върху суверенитета и териториалната цялост на страната, докато Вашингтон настоява държавата да възстанови монопола си върху сигурността.

Разоръжаването на „Хизбула“ остава големият възел

Най-трудният въпрос остава ролята на „Хизбула“ в Ливан. САЩ отново поставят като условие разоръжаването на организацията, която Вашингтон и Израел разглеждат като основен източник на нестабилност по северната израелска граница.

За Бейрут темата е деликатна, защото „Хизбула“ не е само въоръжена групировка, а и силен политически фактор в ливанската система. Всяка стъпка към реално разоръжаване би означавала не просто мярка за сигурност, а дълбока вътрешнополитическа промяна.

Затова предстоящите разговори във Вашингтон ще бъдат тест не само за примирието, а и за способността на Ливан да изгради обща държавна позиция. Без такава позиция всяко споразумение може да остане зависимо от решенията на въоръжени сили извън пълния контрол на държавата.

Опасност от нова регионална вълна

Ескалацията в Южен Ливан идва в момент, когато американската дипломация се опитва да задържи по-широк процес за намаляване на напрежението в региона. Насилието между Израел и „Хизбула“ вече постави под натиск и други дипломатически усилия, включително разговорите, свързани с Иран.

Точно затова Вашингтон бърза да върне страните на масата за преговори. Ако примирието се провали окончателно, рискът е конфликтът в Ливан отново да се превърне в отделен фронт с по-широки регионални последици.

Поредните удари показват колко малко е нужно, за да се срути едно споразумение, когато доверието между страните почти не съществува. Формално примирие може да бъде обявено за часове, но реалният мир изисква контрол върху оръжията, политическа воля и ясни гаранции. Без тях Южен Ливан остава място, където всяка нощна атака може да върне целия регион към ръба.

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