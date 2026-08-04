Кризата в Дунав! Източна Европа пред енергийна криза

Дунав достигна рекордно ниски нива и започна да създава сериозни проблеми за енергийната система на няколко държави в Централна и Източна Европа. Продължителната суша и горещите вълни оставиха една от най-големите европейски реки с критично малко вода. В Будапеща нивото на Дунав падна до около 10 сантиметра, далеч под предишния антирекорд от 33 сантиметра през 2018 година. Прогнозите не показват значителни валежи в следващите дни, а температурите в региона се очаква да надхвърлят 38 градуса.

Най-сериозно засегната е Унгария

Единствената атомна електроцентрала в страната, АЕЦ „Пакш“, беше поставена под силен натиск заради липсата на достатъчно вода за охлаждане на реакторите. Централата използва водите на Дунав за своята охладителна система, в понеделник тя произвеждаше едва около 240 мегавата електроенергия, вместо обичайните близо 2000 мегавата.

„Това е много добра новина, защото пълното спиране на АЕЦ „Пакш“ все още може да бъде избегнато, поне временно, в един от дните с най-високо потребление“, заяви унгарският премиер Петер Мадяр.

АЕЦ „Пакш“ се намира на около 90 километра южно от Будапеща и осигурява близо половината от производството на електроенергия в Унгария. За да компенсира недостига, страната увеличи вноса на ток и разчита повече на възобновяеми източници.

Миналата седмица унгарското правителство призова големите индустриални потребители да намалят разхода на електроенергия. Мерките са насочени най-вече към часовете с най-високо потребление, между 17:00 и 22:00 часа. Властите ограничиха и движението на електрически товарни влакове в пиковите часове. Очаква се това да спести между 70 и 90 мегаватчаса електроенергия дневно.

Румъния спря реактор

Ниското ниво на Дунав намали производството на АЕЦ „Черна вода“. Властите вече спряха един от реакторите на централата, която работи с около половината от обичайния си капацитет. Дебитът на реката в румънския участък спадна до около 1500 кубически метра в секунда. Това е по-малко от една трета от средното ниво за юли. За да увеличат притока на вода към основното русло на реката и към атомната централа, румънските военни използваха 180 килограма взривни вещества в района на канала Бала. Временно изпълняващият длъжността премиер Илие Болоян обяви тревога в енергийния сектор и предупреди, че съществува риск и вторият реактор на АЕЦ „Черна вода“ да бъде спрян.

Сърбия намалява производството

Най-голямата водноелектрическа централа в страната работи само с около 20% от капацитета си заради ниското ниво на реката, което накара премиера Джуро Мацут да свика спешна среща заради енергийната ситуация. Макут призова жителите да „минимизират използването на големи консуматори на електроенергия в домовете си, като например климатици“

Сушата блокира кораби и затруднява туризма

Ниското ниво на реката принуди туристическите круизни кораби, чиито пътници обикновено слизат в центъра на Будапеща, да акостират далеч нагоре по течението. Товарното корабоплаване практически е преустановено, съобщи унгарското министерство на транспорта и инвестициите.

В България, където Дунав е естествена граница с Румъния, полицията миналия вторник евакуира 186 туристи от заседналия край Видин круизен кораб „Вайкинг Улур“ (Viking Ullur), плаващ под швейцарски флаг.

Плавателният съд не успя да достигне пристанището заради плитчина, а пътниците останаха без храна и питейна вода, съобщи Българската телеграфна агенция (БТА), цитирана от АП. Според полицията 52-членният екипаж може да остане на борда продължително време в зависимост от условията за корабоплаване и възможностите корабът да бъде освободен.