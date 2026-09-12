Жегата и войната удрят икономиката на Европа
Екстремните температури, сушата и скъпият газ поставят ЕС под двоен натиск, а щетите за икономиката може да достигнат 180 млрд. евро
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Екстремните температури, сушата и скъпият газ поставят ЕС под двоен натиск, а щетите за икономиката може да достигнат 180 млрд. евро
Фoвoлтaичнoтo пpoизвoдcтвo в Eвpoпa мoжe дa нaмaлee c дo 9,7 гигaвaтa
Предупреждението е от най-високата 4 степен заради кризата в страната
Ниското ниво на реката постави ядрени и водноелектрически централи под риск
Взривяват скали заради АЕЦ, заводи затварят заради икономии
Островът е изправен пред най-тежката енергийна криза от десетилетия на фона на американската блокада
Европа влиза в период на енергиен недостиг, за Париж ще е критично
Шефката на МВФ очертава новите рискове и шансове пред икономиката
България има ключово предимство – запазен въгледобивен сектор, съсредоточен основно в района на „Марица-изток“, но и в софийския и пернишкия басейн
Ормузкият проток се превръща в ключов риск, Европа и САЩ под натиск
Конфликтът в Близкия изток оскъпява петрола и газа, но и ускорява отказа от тях
Свалят ДДС върху петролните продукти, за да натискат цените
Предложението е на Международната агенция по енергетика
Защо не се взима поука и как да осигурим енергийна независимост
Божественото число 7 ще ни пази от война, но ще донесе голямата енергийна криза
Основните лекарства са от ключово значение в случай на продължително лечение
България е в най-тежката част от енергийната криза в Европа
Плакатът е фалшив и властите са започнали разследване
В залата присъства и Олена Зеленска - съпругата на украинския президент
По думите му се работи уверено енергийният хаос да бъде овладян