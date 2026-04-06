Светът на ръба на нова криза! Енергийният шок може да срине икономиките

Светът е изправен пред риск от тежка икономическа криза, ако Ормузкият проток остане затворен през следващите седмици, предупреди пред БНР икономистът Стоян Панчев. Според него подобно развитие може да доведе до глобална рецесия със мащаб, сравним с икономическия срив по време на пандемията от Ковид-19. Ключовият енергиен маршрут вече се превръща във фактор с потенциал да разклати цялата световна икономика. Последствията могат да засегнат както Европа, така и САЩ.

Риск от рецесия и нова вълна на печатане на пари

Панчев предупреждава, че при продължителна блокада ще последват сериозни проблеми с публичните финанси на водещите икономики. Според него вероятната реакция на правителствата ще бъде наливане на огромна ликвидност, тоест печатане на пари, за да се ограничи ударът от рецесията. Това обаче крие риск от нови инфлационни вълни и допълнително разклащане на финансовата стабилност.

Сценарий като през 70-те години

Експертът не изключва и повторение на кризата от 70-те години, когато енергиен шок в Близкия изток доведе до глобални икономически сътресения. Подобен сценарий днес би имал още по-сериозни последствия заради взаимната зависимост на икономиките и натрупаните дългове.

Тежки решения за бюджета - данъци или замразени доходи

В български контекст Панчев очерта два възможни подхода - повишаване на данъците или намаляване на разходите. Вторият вариант може да означава замразяване на пенсиите и заплатите в публичния сектор, което би било социално чувствително и трудно за приемане. По думите му постигането на политически и обществен консенсус по тези мерки ще бъде изключително трудно.

Спор около антикризисните мерки

По отношение на предложенията на КНСБ за безплатен транспорт, компенсации за горива и тавани на цените, Панчев смята, че по-ефективният подход е чрез данъчната система. Той предлага временно намаляване на ДДС или акцизите върху горивата като по-пряк инструмент за облекчаване на натиска върху потребителите и бизнеса. В същото време изрази скептицизъм относно способността на служебното правителство да приложи подобни мерки.

Допълнителен риск от еврозоната и дефицита

Експертът посочи и проблеми, свързани с присъединяването към еврозоната, като отбеляза, че ръстът на цените се е ускорил още с обявяването на конвергентния доклад. Според него друг сериозен проблем е прикритият размер на бюджетния дефицит, който може да излезе наяве в условията на икономическа криза.

Предупреждението е ясно - при задълбочаване на енергийната криза светът може да влезе в нов цикъл на икономическа нестабилност, а България няма да остане изолирана от последиците.

